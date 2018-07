Jozef en Hilda zijn zestig jaar getrouwd 25 juli 2018

Jozef De Ruyter en Hilda Douterloigne uit de Kerkbruggestraat in Kerkbrugge bij Evergem zijn zestig jaar getrouwd.





Het diamanten koppel heeft twee zonen en ondertussen ook drie kleinkinderen. Jozef werkte bij Van Hoorebeke in Langerbrugge en bij Ebes. Hilda werkte in een naaiatelier en ook bij Kronos.





Jozef was vroeger bestuurslid van voetbalclub Wippelgem en was ook wielertoerist. Hilda is nog altijd lid van Okra en Femma Langerbrugge.











(JSA)