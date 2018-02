Joeri De Maertelaere trekt N-VA 13 februari 2018

Huidig burgemeester Joeri De Martelaere van Evergem zal in oktober de lijst van N-VA trekken en is daarmee opnieuw kandidaat-burgemeester.





We willen als N-VA ook na 2018 in Evergem de grootste blijven", zegt burgemeester De Maertelaere. "We willen onze gemeente ook blijven besturen. We willen van onze gemeente een plaats maken waar het in de toekomst nog beter is om te wonen, te leven en te werken. Ik ben trots om zo een sterke N-VA-ploeg opnieuw te mogen aanvoeren. Als burgemeester wil ik ook de komende zes jaar het beste van mezelf geven. Nog steeds met jeugdig enthousiasme, maar met kennis van zaken, met de nodige bestuurservaring en vooral omdat we onze 35.000 inwoners zo graag zien." (JSA)