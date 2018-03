Jeugdhuis Tentakel zoekt ex-medewerkers 05 maart 2018

Het befaamde jeugdhuis Tentakel uit Wippelgem, dat twaalf jaar geleden de deuren sloot, gaat op zoek naar zijn ex-medewerkers. "Op 7 april willen we in het koetshuis van het Kasteel van Wippelgem een reünieparty organiseren", zegt ex-jeugdhuisverantwoordelijke Griet Willems. Een groep enthousiastelingen wil graag de oud-medewerkers samenbrengen voor een fijne babbel en een bijhorend danspasje. Via de Facebookpagina 'Tentakel rëunie Party' kunnen mensen zich aanmelden. Meer info via stijnclaeys@hotmail.com of grietje_willems@hotmail.com.





(KVZ)