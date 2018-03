Jacht op dierenbeulen is open KAT BESCHOTEN MET LOODJESGEWEER EN 2 HONDEN VERGIFTIGD SAM OOGHE

12 maart 2018

02u28 0 Evergem Evergem is de laatste weken opgeschrikt door meerdere gevallen van dierenmishandeling. De jonge kater Kosmo (1) uit Ertvelde werd beschoten. Hij kreeg minstens 25 loodjes in het lichaam en vecht voor zijn leven.

"Ik hoop echt dat Kosmo dit overleeft. Mijn dochter is zo gehecht aan hem." Aan het woord is Vicky (34), de mama van Oona (7). De kater van haar dochter was vorige week woensdag weggelopen. Toen Kosmo thuiskwam, had het dier duidelijk veel pijn. Al snel werd duidelijk waarom: iemand had hem beschoten met een loodjesgeweer. Het gebeurt wel vaker dat een kat die beschoten wordt, uit schrik even niet thuis durft te komen. Kosmo wordt verzorgd in de dierenartsenpraktijk Stoepe.





Rattenvergif

Het is niet het eerste geval van dierenmishandeling de laatste weken in de buurt van Evergem. De dierenartsenpraktijk verspreidde via Facebook al een bericht waarin gewaarschuwd wordt voor beulen die het op honden gemunt hebben. Al twee honden kwamen de afgelopen maand om het leven omdat ze rattenvergif binnenkregen. Er worden maar liefst vijf soorten gif gebruikt. Dat wees toxicologisch onderzoek uit. "Moedwillig gedaan", klinkt bij de dierenartsen. "Het gaat om witte brokken met een roze kern, ter grootte van een kiezelsteen, waarschijnlijk aangeboden in iets lekkers voor de hond." De brokken liggen soms op de openbare weg, zoals in Belzele, waar melding gemaakt werd van een hond die ziek werd door gif. "Maar mogelijks wordt het vergif ook gewoon over de omheining van een tuin gegooid", vermoeden de dierenartsen.





School

De beulen zijn naast Belzele al zeker werkzaam in de buurt van Droogte in Evergem, bij de basischool in Wippelgem. En dus ook in Tervenen in Ertvelde, waar Kosmo onder vuur genomen werd. "Hij werd geraakt aan het linkerdijbeen. De impact was zo groot dat het beentje gebroken was. De dierenartsen hebben daarom die poot al moeten amputeren", vertelt Vicky. "Er zaten zeker 25 loodjes in zijn lijfje. Tien ervan konden de artsen er al uit halen." Kosmo vecht nog steeds voor zijn leven. "Zijn toestand evolueert goed, maar het blijft afwachten", zegt Vicky.





"Wie zoiets zou doen? Buren misschien?", gaat Vicky verder. "Geen idee. Een echte beul. Mijn dochter heeft zo'n verdriet." De lokale recherche van de zone Assenede-Evergem heeft weet van de feiten en is op zoek naar de dader. Zowel Vicky als de dierenartsen dienden al klacht in. Tips en andere gevallen van dierenmishandeling moeten altijd gemeld worden. Dat kan via het nummer 09/257.00.10. De berichten van de dierenartsenpraktijk Stoepe werden intussen al 1.500 keer gedeeld.