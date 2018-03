Jaar na ongeval volgt sloop vervallen huis AFBRAAK MOET KRUISPUNT ZWAANTJE-WELLINGSTRAAT VEILIGER MAKEN JOERI SEYMORTIER

16 maart 2018

02u36 0 Evergem Precies een jaar na het zware ongeval op het kruispunt van het Zwaantje met de Wellingstraat in Sleidinge wordt het stukgereden hoekhuis gesloopt. Het is niet alleen een doorn in het oog, het belemmert ook het zicht op het kruispunt. Het wordt daar nu een pak veiliger.

Op 14 maart vorig jaar gebeurde een zwaar ongeval op het kruispunt van het Zwaantje met de Wellingstraat in Sleidinge bij Evergem. Een BMW botste toen tegen een Dacia Logan en reed door de klap recht het hoekhuis in. De gemeente en de hulpdiensten konden niet anders dan het huis meteen onbewoonbaar verklaren. De toenmalige bewoners wonen intussen elders in het Meetjesland. Toch heeft het nog een jaar geduurd voordat het vernielde huis gesloopt kon worden.





"Het huis was voor een deel eigendom van OCMW Gent en daardoor heeft het heel wat administratie gekost om alles voor te bereiden en de vergunningen te regelen", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "Het OCMW moest eerst volle eigenaar worden van het pand. Na het ongeval werd het huis gestut en werd de hele site afgezet met hekken. Dat oogt niet alleen slordig, maar het is ook niet veilig voor het verkeer in de buurt. We zijn dan ook blij dat we een overeenkomst hebben met OCMW Gent en dat de bouwvallige hoekwoning gesloopt zal worden. Normaal zou de sloop zaterdag starten en moet alles tegen halfweg volgende week klaar zijn."





Eigendom OCMW Gent

Wat er na de sloop met de lap grond op de hoek van Zwaantje met de Wellingstraat zal gebeuren, is nog niet duidelijk. "Het OCMW van Gent zal dat wellicht verkopen", zegt burgemeester De Maertelaere. "Of er opnieuw op gebouwd zal worden, weten wij natuurlijk ook niet. In ieder geval: wanneer er een nieuwe bouwvergunning binnen komt, dan zal er zeker niet zo dicht bij de straat mogen gebouwd worden. De rooilijn moet sowieso achteruit, zodat de zichtbaarheid op het kruispunt beter wordt en de situatie daar een pak veiliger wordt."





De toestand van het hoekhuis veroorzaakt al maanden discussies in Evergem. Op Evergemse groepen op sociale media werd de slechte staat van het huis al verschillende keren aangekaart. Ook op de gemeenteraad kwam het dossier al regelmatig aan bod. Onder andere Ronny Van Hamme van CD&V bracht het dossier al op de vergadertafel. Hij rijdt zelf bijna elke dag langs het bouwvallige huis. "Ik ben elke keer weer blij dat daar geen ongevallen gebeuren", zei Ronny Van Hamme daar nog over. "De openbare veiligheid is op die locatie in gevaar. Bij stormweer kan de woning compleet instorten en het in- en uitrijden van de Wellingstraat is zeer onoverzichtelijk. Waarom moeten we zo lang wachten op een definitieve oplossing?", vroeg Van Hamme zich al meerdere keren af.