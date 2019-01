Integratiecoach voor niet-Belgen die in Evergem komen wonen Joeri Seymortier

06 januari 2019

10u14 0 Evergem Evergem wil sterk inzetten op de integratie van niet-Belgen in de gemeente, en werft binnenkort een integratiecoach aan.

De Sociale Dienst van Evergem wil dit jaar sterk inzetten op de integratie van niet-Belgen. “Vandaag hebben we niet echt een zicht op de manier waarop niet-Belgen zich hier in Evergem effectief integreren in onze maatschappij”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Daarom hebben we dit jaar budget vrijgemaakt voor de aanstelling van een integratiecoach. Die zou heel snel in dienst komen. De coach zal instaan voor een intense begeleiding van de niet-Belgen in Evergem. De integratiecoach moet de niet-Belgen helpen om de integratie in ons dorpsleven te vergemakkelijken.”

