Integratiecoach voor anderstalige nieuwkomers 26 juni 2018

02u46 0 Evergem Evergem gaat volgend jaar een integratiecoach aanwerven om anderstalige nieuwkomers in de gemeente nog beter te begeleiden.

"Op onze Sociale Dienst werken er al enkele maatschappelijk werkers rond de opvolging van asielzoekers en vluchtelingen", zegt OCMW-voorzitter Kurt Moens (N-VA). "We willen een stap verder gaan en een betere opvolging op poten zetten van personen met een vreemde nationaliteit, die ingeschreven zijn in de gemeente. Elk jaar bieden er zich gemiddeld 236 niet-Belgen aan in het gemeentehuis. Hiervan wordt ongeveer twee derde effectief ingeschreven. Bij een gesprek detecteert de integratiecoach specifieke noden in het kader van integratie en wordt al dan niet verdere begeleiding opgestart. De coach heeft vooral een doorverwijsfunctie", vertelt OCMW-voorzitter Moens.





Radicalisering inperken

"Met het project 'Integratie 2019-20' willen we ook de stijging van de werkloosheidsgraad, het aantal leeflooners en het risico op radicalisering bij niet-Belgen inperken." (JSA)