Inschrijven voor Ekiden 04 april 2018

Evergem is gestart met de inschrijvingen voor de 19de editie van de Evergem Ekiden, die gelopen wordt op 1 mei aan het sportcentrum Hoge Wal.





Een Ekiden is een estafettemarathon met ploegen van zes lopers, waarbij lopers afwisselend vijf en tien kilometer lopen. De laatste loper van elk team loopt 7,195 kilometer.





Er worden meer dan 800 lopers verwacht aan sportcentrum Hoge Wal. Je betaalt 36 euro per team. De dienst Sport zoekt ook nog seingevers om de Ekiden in goede banen te leiden. Als seingever ben je op post van 13 tot 18 uur. Je krijgt een vergoeding van 12 euro en een lunchpakket.





Meer info: www.ekiden.be.





(JSA)