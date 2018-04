Inhaalbeweging voor betere voetpaden 09 april 2018

02u43 0

De gemeente wil dit jaar een inhaalbeweging doen om de voetpaden te verbeteren. "Dit jaar ligt onze focus echt op de voetganger", zegt schepen van Openbare Werken Erik De Wispelaere (CD&V). "Eigenlijk voorzien we elk jaar 250.000 euro om de voetpaden te herstellen en te vernieuwen. Maar dit jaar is 400.000 euro voorzien. Dit jaar onder andere op het programma: Kapellestraat, wijk Kerkbrugge, Kluizen en de bomenwijk Ertvelde. Ook de voetpaden in de Cardijnwijk in Sleidinge worden vernieuwd. Er komt een voetpad in een deel van de Guldensporenlaan en ook de voetpaden en parkeerstroken in de Grote Moerstraat zullen aangepakt worden." (JSA)