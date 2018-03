Infomarkt over toekomst dorp 28 maart 2018

02u36 0

Vandaag vindt er een infomarkt plaats voor alle inwoners van Rieme. Er wordt een stand van zaken en informatie gegeven over verschillende dossiers met betrekking op het dorp. Het gaat onder andere over de R4, de koppelingsgebieden, de herinrichting van de dorpskern, het milieuklachtenmeldpunt, de verkeersveiligheid en BE-alert. De infomarkt vindt plaats op woensdag 28 maart van 19 tot 22.30 uur, doorlopend in de parochiezaal in Rieme, in de Sint-Barbarastraat 3 Tijdens de infomarkt krijg je info en kan je vragen stellen over de lopende projecten in Rieme. (JSA)