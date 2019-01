Inbrekers zagen deur kapot om alarm te omzeilen Wouter Spillebeen

28 januari 2019

14u11 0 Evergem Bij dagbladhandel Octopussy in de Polenstraat in Evergem hebben inbrekers op een opvallende manier geprobeerd om in te breken. In een poging om het alarm te omzeilen zaagden ze een stuk uit de deur.

De uitbaters van de dagbladhandel zijn geschrokken van de drastische manier waarop de inbrekers te werk gingen. Aan de achterkant van het gebouw sloegen ze eerst een ruit kapot waarlangs ze naar binnen klommen. Dan kwamen ze aan de deur die naar de winkel leidt, maar daar zit een alarmsysteem op dat afgaat als de deur opent. “Om dat te omzeilen zijn ze beginnen zagen in de deur”, zegt mede-uitbater Paul. “Ze moeten dus geweten hebben hoe het werkt.”

De twee honden begonnen te blaffen tussen middernacht en 0.30 uur en wekten de uitbaters die boven de winkel wonen. De inbrekers sloegen op de vlucht. “Er is niets gestolen, maar we hebben wel heel wat kosten om de schade te herstellen”, klinkt het. “Nu gaan we ons alarmsysteem helemaal anders plaatsen zodat dit niet meer kan gebeuren.