Inbrekers viseren frituren 05 maart 2018

Inbrekers hebben tijdens de afgelopen weken drie frituren in de buurt van Evergem geviseerd. Dat meldt de politie van de zone Assenede-Evergem. In de Reibroekstraat en in de Toekomststraat in Kluizen raakten de dieven niet binnen. Op het Brielken lukte dat wel. Het nadeel is onbekend. De inbrekers zijn voortvluchtig. Tips zijn welkom via het nummer 09/257.00.10.





(OSG)