Huis onbewoonbaar door oververhitte aquariumpomp 25 augustus 2018

02u42 0

Nadat de pomp in hun aquarium oververhit raakte en vuur vatte, moeten bewoners van de Beukenstraat in Evergem tijdelijk bij familie logeren. De bewoners waren gisteren nog op reis toen de aquariumpomp zo veel rook produceerde dat de binnenkant van de woning rook- en roetschade opliep. De brandweer werd opgeroepen naar het huis rond 15.30 uur, maar het vuur was al vanzelf gedoofd. De eigenaars werden verwittigd en zouden meteen naar huis terugkeren. "Het huis is voorlopig onbewoonbaar door de vele rookschade", volgens de brandweer. "Ze krijgen onderdak bij hun zoon." (WSG)