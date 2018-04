Honderden gezinnen tot twee uur zonder stroom 07 april 2018

Een groot deel van Sleidinge zat gisterenvoormiddag een tijdlang zonder stroom. Door een panne hadden honderden gezinnen in de ruime omgeving van het centrum en de Singel geen elektriciteit. Nutsmaatschappij Eandis kon na vijftig minuten de problemen in de omgeving van de Singel oplossen. Na ruim twee uur beschikte iedereen weer over elektriciteit. (JEW)