Hondenlosloopweide 19 april 2018

02u55 0

Evergem werkt aan een nieuwe hondenlosloopweide. Die moet er binnenkort komen op het domein van het Kasteel van Wippelgem. "In het beheersplan van het kasteel voorzien we een bepaalde zone als hondenlosloopweide", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "We zullen dit beheersplan wellicht in augustus ter goedkeuring aan de gemeenteraad kunnen voorleggen. In afwachting is er wel al een pleintje in de vogelwijk in Rieme, waarvoor we enkele jaren geleden in de gemeenteraad al hebben beslist dat de honden daar vrij -en dus zonder leiband- kunnen loslopen." (JSA)