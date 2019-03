Het moét regenen, en veel: spaarbekken heeft 3 miljard liter water nodig Joeri Seymortier

04 maart 2019

15u26 3 Evergem De lentezon van vorige week was een pak leuker, maar de regen die deze week ook in het Meetjesland valt, is broodnodig. Dit voorjaar is er maar liefst drie miljard liter extra regenwater nodig om het spaarbekken van Kluizen helemaal gevuld te krijgen. “En volle spaarbekkens zijn echt nodig om de zomer in te gaan”, klinkt het.

Het spaarbekken van De Watergroep in Kluizen bij Evergem heeft regen nodig. Veel regen. De grote bekkens vangen in de winter het overschot aan water op, zodat het Meetjesland en het Noorden van Oost-Vlaanderen in de drogere zomermaanden, niet zonder kraantjeswater zouden vallen. Maar er is werk aan de winkel.

“De vullingsgraad van de bekkens in Kluizen is verbeterd, maar is globaal gezien nog steeds zeer laag voor de tijd van het jaar”, zegt communicatieverantwoordelijke Raissa Verstrynge van De Watergroep. “De twee spaarbekkens kunnen samen 11 miljoen kubieke meter water, of zowat 11 miljard liter water bevatten. Momenteel hebben de twee bekkens samen acht miljoen kubieke meter water. De komende maanden moet er dus nog zeker drie miljoen kubieke meter regenwater bijkomen. Vorig jaar hadden we rond deze periode ook een achterstand, maar normaal gezien zijn beide bekkens volledig gevuld in deze periode. Waarom dat nu niet het geval is? Dat komt enerzijds omdat het in 2018 pas laat in het jaar geregend heeft, en anderzijds omdat er gemiddeld veel meer water verbruikt is door de warme zomer. De maanden januari en februari waren behoorlijk normaal wat de neerslaghoeveelheid betreft, we hopen dat dit voor maart en april ook het geval zal zijn. Mensen zullen het misschien niet graag horen, maar het zou vooral in maart en april nog goed moeten regenen. Want dat zijn voor ons de belangrijkste maanden om de voorraden nog aan te vullen.”

Zomerpiek

Elke dag is het een drukke bedoening in en rond het spaarbekken van Kluizen. Normaal produceert het spaarbekken van Kluizen gemiddeld 42 miljoen liter drinkwater per dag, voor zo’n 100.000 gezinnen in het Meetjesland en het Waasland. Er is reserve nodig, want in de zomermaanden stijgt het verbruik al snel naar 49 miljoen liter water per dag. Dat komt omdat er bij extreme warmte, meer douches genomen worden en er ook zwembadjes gevuld worden en tuinen besproeid worden. Heel wat waterputten geraken in de zomer ook leeg, zodat meer mensen dan overschakelen op leidingwater.

Sinds 1974

Het waterproductiecentrum van Kluizen werd in 1974 in dienst genomen en in 1996 uitgebreid met een tweede spaarbekken. Het oppervlaktewater dat daarin wordt opgeslagen, is afkomstig van een waterwingebied van maar liefst 25.000 hectare. Het regenwater komt van de wateringen Burggravenstroom, Kale en Meirebeek, een deel van de watering Lovendegem-Zomergem en het bekken van de Poekebeek.