Herdenking veteranen 05 april 2018

Evergem herdenkt de veteranen op zaterdag 7 april. Dat gebeurt om 11 uur met een viering in Woonzorgcentrum Ave Maria, Hooiwege 1 in Sleidinge. Aansluitend is er een maaltijd, maar daarvoor moet je op voorhand inschrijven. Inschrijven kan tot vrijdag 30 maart. Info: 0479/35.21.64. (JSA)