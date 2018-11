HelloFresh opent vestiging op industrieterrein Evergem Joeri Seymortier & Yannick De Spiegeleir

20 november 2018

11u27 0 Evergem De bekende maaltijdboxleverancier HelloFresh opent een derde vestiging in ons land en doet dat op het industrieterrein van Evergem.

Officieel wordt Gent gecommuniceerd, maar HelloFresh huist wel degelijk in de industriezone in Evergem. Er zullen vijftig mensen aan de slag kunnen. Na Namen en Kluisbergen, is dit de derde zogenaamde hub voor HelloFresh in ons land.

Vanuit het distributiecentrum in Bleiswijk, waar de boxen worden ingepakt, rijden er vrachtwagens naar de verschillende hubs. Van daar vertrekken de kleine bestelwagens dan naar de klanten. Door vanuit Evergem dichter bij de klanten van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen te zitten, wil HelloFresh 1 miljoen kilometer per jaar uitsparen.

“Sinds we in 2015 uitgebreid zijn naar België, merken we dat de vraag naar ons product steeds groeit”, zegt CEO Maartje Frederiks van HelloFresh Benelux. “Dit is de derde hub die wij openen in België in een jaar tijd. De nieuwe hub in Gent zal voornamelijk de groei in het levergebied Oost-Vlaanderen opvangen. We zijn hier heel trots op: hierdoor verbeteren we de service voor onze Belgische klanten. Daarnaast komt dit ten goede van de kosten en het milieu.”