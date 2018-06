Hele gemeente uur zonder stroom 05 juni 2018

03u05 0

Zo goed als de hele gemeente Ertvelde zat gisterenmiddag een uurtje zonder elektriciteit door een stroompanne. "Een defect in een kabel tussen twee cabines was de oorzaak van de panne", duidt Eandiswoordvoerder David Callens.





Vooral de straten aan de westelijke kant van de R4 waren getroffen. Grote hinder veroorzaakte de stroompanne uiteindelijk niet. Rond 13.30 uur had iedereen alweer stroom. (JEW)