Hartstarters verhuizen naar buiten 26 februari 2018

Evergem wil de AED-toestellen of hartstarters die vandaag nog binnen in gemeentelijke gebouwen hangen, allemaal naar buiten verhuizen. Christine De Wispelaere (sp.a) vraagt de gemeente ook om een app te ontwikkelen waarop je kan zien waar die hartstarters te vinden zijn. "We gaan die app niet zelf ontwikkelen, want het Rode Kruis heeft die al. We gaan als gemeente die app van het Rode Kruis mee promoten", zegt schepen Kathleen Depoorter (N-VA).





(JSA)