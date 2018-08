Handelaars krijgen gratis kerstboom 08 augustus 2018

Met de bloedhete temperaturen van de voorbije weken is Kerstmis het laatste waar we nu aan denken. Maar het gemeentebestuur van Evergem zit met het hoofd wel al bij de komende feestdagen. "Net zoals vorige jaren krijg je als Evergemse handelaar de kans om via het gemeentebestuur een kleine kerstboom met lichtslinger te bestellen", zegt schepen Filip Lehoucq (CD&V). "Voor de komende eindejaarsperiode wordt de kerstboom gratis ter beschikking gesteld. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de boom buiten, voor de handelszaak geplaatst wordt. Zo worden de straten van Evergem in de donkere wintermaanden een pak gezelliger."





Handelaars die een kerstboom met lichtslinger willen, laten dat voor vrijdag 14 september weten via www.evergem.be/kerstverlichting of via 09/216.05.20. (JSA)