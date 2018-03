Guy en Juliette vieren gouden feest 16 maart 2018

Guy Minne en Juliette Nathon uit de Olmenstraat 4 in Ertvelde zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft twee kinderen, Daisy en Inge. Guy werkte als gerant van een carwash, was bieruitzetter, magazijnier en ten slotte stadswachter. Juliette werkte haar hele loopbaan in textielbedrijven. Samen hadden en hebben ze een pak gevarieerde hobby's: van zwemmen tot schilderen, over kantklossen en het proeven van whisky.





