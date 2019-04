Grootste werf van Evergem: 3 jaar werken in dorpskern Rieme Werken van 8 miljoen euro starten op maandag 29 april Joeri Seymortier

10 april 2019

17u25 0 Evergem De grootste bouwwerf van Evergem wordt op maandag 29 april opgestart. De komende drie jaar wordt de hele dorpskern van Rieme vernieuwd. Het gaat om de Kanaalstraat, Riemewegel en alle zijstraten. De gemeente Evergem werkt al sinds 2003 aan de voorbereidingen. De wegenwerken alleen zullen de gemeente 8 miljoen euro kosten.

Op maandag 29 april wordt gestart met de langverwachte dorpskernvernieuwing van Rieme bij Evergem. Dit jaar zullen alleen de nutsmaatschappijen hun werk doen. Daardoor zal er maandenlang eenrichtingsverkeer zijn op de hoofdas door Rieme. Pas in het voorjaar van volgend jaar zullen de eigenlijke rioleringswerken en wegenwerken starten. Het gaat om de Bombardementstraat, Kanaalstraat, Monumentstraat, Puinenstraat, Riemewegel, Rode-Kruisstraat, Sint-Barbarastraat, Tragelstraat en Vredestraat.

“We starten eind deze maand met de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “We gaan die nutsleidingen in acht fasen vernieuwen, zodat de hinder voor de bewoners zo klein mogelijk blijft. Pas in het voorjaar van volgend jaar zullen de eigenlijke riolerings- en wegenwerken starten. Alles samen zal er dus al snel drie jaar gewerkt worden. Het dossier wordt sinds 2003 voorbereid op de gemeente. Met dank aan voormalig schepen Erik De Wispelaere en zijn ploeg om al het voorbereidende werk te doen. Ik ben niet de eerste schepen die aan het dossier van Rieme werkt, maar gelukkig zal ik wel de laatste schepen zijn.”

Parkzone

Hoe de nieuwe dorpskern van Rieme er zal uitzien, staat nog niet vast. De plannen worden momenteel opgemaakt. De gemeenteraad van Evergem zal die normaal in augustus van dit jaar moeten goedkeuren. In de oksel van Transport Mervielde en de Monumentstraat zou een parkzone komen. “De wegenwerken alleen al kosten de gemeente Evergem 8 miljoen euro. Dat is wellicht het werk met het grootste gemeentelijk aandeel ooit”, zegt schepen Van der Meersch nog.

Eenrichtingsverkeer

Het startschot van de werken wordt gegeven op maandag 29 april in de Monumentstraat. Vanaf 13 mei wordt gewerkt aan de onpare kant van de Kanaalstraat. De Puinenstraat, Tragelstraat en Bombardemenstraat zijn vanaf 10 juni aan de beurt. In de schoolomgeving van de Sint-Barbarastraat wordt in de vakantie gewerkt, vanaf 1 juli. Na het bouwverlof rond 19 augustus wordt gestart aan de pare kant van de Kanaalstraat. Vanaf 16 september wordt gewerkt aan de onpare kant van de Riemewegel, en vanaf 14 oktober aan de pare kant. De timing van de Vredestraat en Rode Kruisstraat moet nog bepaald worden. Tijdens de werken geldt er eenrichtingsverkeer in de Kanaalstraat en Riemewegel. De rijrichting in de Kanaalstraat is van het spoor richting Puinenstraat. In de Riemewegel gaat het van de Puinenstraat richting spoor.