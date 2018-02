Groot gezin viert briljanten bruiloft 07 februari 2018

Daniël Van Rijssel en Mariette Boelaert uit Sleidinge hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd. Een groot feest voor het briljanten koppel, want ze hebben zeven kinderen, negen kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Daniël en Mariette leerden elkaar kennen op Zwaantjeskermis, in het café van tante Odette, waar Mariette meehielp. Daniël werkte 24 jaar bij Dierman textiel in de Weststraat en daarna bij Milliken Europe in Gent. Mariette zorgde voor de kinderen en het huishouden. Het briljanten koppel was ook jaren actief bij de voetbalclub van Sleidinge. Hij als bestuurslid, en zij als medewerker in de kantine.





(JSA)