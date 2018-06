Groot Energiedebat 13 juni 2018

Groen Evergem houdt op vrijdag 15 juni om 20 uur het Groot Energiedebat, in de parochiezaal van Kluizen. Er wordt gepraat over duurzaam verplaatsen, duurzaam wonen en duurzaam verwarmen. Er worden die avond ook oude gsm's ingezameld voor het goede doel Think Pink. Gratis toegang. Inschrijven: eddy.colombeen@groen.be. (JSA)