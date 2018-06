Groen wil zetels verdubbelen 25 juni 2018

02u28 0

Groen Evergem gaat met grote ambities naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De partij wil meevaren op het nationaal succes en het aantal zetels verdubbelen. Groen haalde tijdens de vorige verkiezingen 9,5 procent van de voorkeurstemmen en haalde daar twee zetels mee binnen. De ambities zijn groot. "Groen gaat voor vier zetels in de gemeenteraad: een verdubbeling van het huidige aantal", zegt lijsttrekker Kathleen Pisman. "We zijn bereid bestuursverantwoordelijkheid op te nemen, en willen graag mee onderhandelen om na 14 oktober aan een meerderheid te geraken. Met Groen willen we Evergem menselijker, eerlijker en gezonder maken." (JSA)