Gratis les in sportmaand 30 augustus 2018

September is in Evergem opnieuw de 'Maand van de Sportclub'. Heel wat sportverenigingen maken van de gelegenheid gebruik om gratis kennismakingslessen aan te bieden. "Er zijn onder andere proeflessen in de balletschool aan het Muda, en is er een open training van de judoclub", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA).





Evergem Sport! vzw geeft inwoners een gratis les cadeau bij aanschaf van een Evergem Sport!-kaart. Met die kaart kan je wekelijks gaan sporten in de verschillende sporthallen. Om van het cadeau te genieten koop je de kaart tussen 3 en 7 september.





Een overzicht van alle initiatieven tijdens de 'Maand van de Sportclub', vind je terug op www.ever gem.be/maandvandesportclub.





(JSA)