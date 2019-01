Gouden liefde begon op Sleidinge-kermis Joeri Seymortier

08 januari 2019

08u36 0 Evergem Eric van Hauwe en Annie Pieters uit de Ledelaan in Sleidinge werden gevierd voor hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Het gouden koppel heeft drie kinderen: Katty, Patrick en Nathalie. Er zijn ook al vier kleinkinderen. Ze leerden elkaar kennen op de kermis van Sleidinge. Eric werkte in de bouwsector en later bij Ebes, terwijl Annie begon in de textiel om daarna huisvrouw te worden. Hun huis in de Ledelaan is goed te herkennen aan hun mooie tuin met bloemen. Ze houden nu van tijd maken voor de kleinkinderen, gezelschapsspelen, samen fietsen en samen op vakantie gaan.