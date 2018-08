Gouden liefde begon in zaal Recta 22 augustus 2018

02u29 0

Marc Van Hyfte en Francine Van Herzeele uit de Frans Halslaan 3 in Ertvelde zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft vier kinderen en zeven kleinkinderen. Marc en Francine ontmoetten elkaar in zaal Recta in Ertvelde. In de jaren 70 namen ze het volkscafé over van Marc zijn ouders op het marktplein. Marc bleef werken in een chemisch bedrijf in de kanaalzone. In 1983 verlieten ze het café en ging de aandacht naar de verdere opvoeding van de kinderen. De zonen bleven in de buurt wonen, de dochters vestigden zich in Engeland en Zwitserland.





(JSA)