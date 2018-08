Gouden koppel viert huwelijksverjaardag 07 augustus 2018

Marc Thierens en Jeanine Vandaele uit de Lijsterstraat 16 in Ertvelde zijn vijftig jaar getrouwd en mogen zich nu een gouden koppel noemen. Marc en Jeanine hebben twee kinderen en drie kleinkinderen. Ze leerden elkaar kennen in danszaal Reseda in Zelzate. Na hun huwelijk werkte Jeanine nog even op UCB in Gent, om daarna voltijds huisvrouw te worden. Marc begon zijn carrière bij DOW in Terneuzen om daarna het grootste deel van zijn loopbaan zelfstandig consultant te zijn voor een glasverpakkingsbedrijf. Nu gaat hun tijd vooral naar reizen, de familie, tennis en werken in de tuin.





(JSA)