Gouden koppel blijft sportief 26 januari 2018

Daniel Manfroy en Viviane Van Cauwenberge uit de Rabautstraat 39 in Kluizen bij Evergem zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft een dochter Dominique en een kleinzoon Aidan. Daniel werkte aan het spaarbekken van Kluizen, voor de firma LLN De Meyer. Viviane werkte bij Vynckier. Het koppel leerde elkaar destijds kennen op de Pastoorshoekkermis. Het koppel is nog zeer sportief. Naast samen tennissen, gaat Daniel wekelijks zwemmen en Viviane is een fervent fietster. "Dat moet wel om al die lekkere etentjes te compenseren", lachen de jubilarissen.





