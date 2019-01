Gouden jubileumfeest voor Georges en Huguette uit Sleidinge Joeri Seymortier

28 januari 2019

09u36 0 Evergem Georges Van Hecke (76) en Huguette De Sutter (73) uit Sleidinge zijn vijftig jaar getrouwd, en werden ontvangen door het gemeentebestuur van Evergem.

Georges was een vriend van de broers van Huguette, en zo groeide de interesse in elkaar. De vonk sloeg pas echt over in De Rodeo. Georges was zijn hele leven vrachtwagenchauffeur en Huguette reed vaak mee. Huguette zorgde thuis ook voor de twee zonen, Patrick en Mario. Ondertussen zijn er ook vier kleinzonen. Huguette is actief als vrijwilliger bij het Rode Kuis. Georges rijdt af en toe nog met de vrachtwagen, is geïnteresseerd in alles wat met de oorlog te maken heeft, en houdt ook van motorcross.