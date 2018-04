Gouden huwelijksgeluk in Kaaistraat 26 april 2018

Adhemar Goedgebuer en Béatrice Van Speybroeck uit de Kaaistraat 26 in Sleidinge zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft twee kinderen, Annick en Kurt. Er zijn ook al zes kleinkinderen. Ze leerden elkaar kennen tijdens een avondje stappen aan 'de Zuid'. De twee begonnen hun loopbaan allebei in de textielsector. Adhemar werd later havenarbeider en Béatrice zorgde voor het gezin en de kinderen. Nu genieten ze nog intens van hun fietstochten en van hun familie.





(JSA)