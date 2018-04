Gouden huwelijk voor Jean en Maria 04 april 2018

Jean Hoeylaerts en Maria Sturm uit de Weststraat in Sleidinge zijn vijftig jaar getrouwd.





Jan is afkomstig uit Oud-Heverlee, Mia uit Watervliet. Het gouden koppel leerde elkaar kennen in Gent. Ze hebben een dochter, Peggy, en twee kleinkinderen: Josse en Noor.





Jan was eerst vertegenwoordiger en later zelfstandige. Mia begon als bediende, werd zelfstandige en werd later reisbegeleidster.





Van in het begin van hun huwelijk hebben Jan en Mia veel gereisd. Nu hebben ze een eigen stek in Spanje.





(JSA)