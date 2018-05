Gouden huwelijk voor Gilbert en Lisette 30 mei 2018

02u34 0

Gilbert De Wispelaere en Lisette Vlerick uit Evergem vieren hun gouden jubileum. Ze zijn allebei afkomstig uit Gent en werkten voor de Stad Gent en voor het OCMW Gent. Ze hebben samen een zoon en schoondochter en twee kleinkinderen. Het gouden koppel woont al lang in Evergem en is nog altijd heel actief in het lokaal dienstencentrum van Evergem. Ze werden door het gemeentebestuur ontvangen op het Kasteel van Wippelgem.





(JSA)