Gouden feest voor Willy en Antoinette 14 augustus 2018

Willy Wittevrongel en Antoinette Acke uit de Vierlinden in Evergem zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft twee kinderen, Sabine en Luc. Willy is geboren en getogen in Vierlinden en begon zijn loopbaan als elektricien bij de firma Vynckier op 17-jarige leeftijd. Hij zwaaide daar af in 1996. Antoinette is afkomstig uit Wippelgem en werkte tot aan haar huwelijk bij de familie van dokter Ackerman. Willy en Antoinette hebben heel wat hobby's zoals fietsen, reizen en tuinieren. Vooral asperges kweken is een specialiteit.





(JSA)