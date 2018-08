Gouden feest voor Noël en Christine 22 augustus 2018

Noël Van Kerkhove en Christine Mussche uit de Muzenhoek 24 in Sleidinge zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft een zoon Gino, twee kleinkinderen en ondertussen ook al een achterkleinkind. Noël en Christine zijn afkomstig uit Gent. Noël was brandweerman en Christine werkte als schoonmaakster bij de stad Gent. In 2014 volgden ze hun zoon naar Sleidinge. De familie heeft ook een buitenverblijf op een camping in Bredene, waar ze graag vertoeft.





(JSA)