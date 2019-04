Gouden feest voor Laurent en Elisabeth uit Sleidinge Joeri Seymortier

07 april 2019

12u26 0 Evergem Laurent De Roo (79) en Elisabeth Campe (72) uit Lovendonk in Sleidinge zijn vijftig jaar getrouwd.

Elisabeth werd geboren in Sint- Laureins en Laurent in Sleidinge. Ze leerden elkaar kennen op de Zomerfeesten in Lembeke in 1968. Een klein jaar later trouwden ze. Ze hebben samen dertig jaar een bloeiende bakkers- en kruidenierszaak gerund. Hun drie kinderen Tony, Nancy en Kristof kregen ook het ondernemerschap mee. Het gouden koppel houdt nu vooral van wandelen, textiel bewerken, tuinieren en genieten van hun kinderen en kleinkinderen.