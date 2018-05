Gouden feest voor Edmond en Monique 29 mei 2018

Edmond Moreels en Monique Van Zele uit het Zwaantje in Sleidinge zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft twee zonen, Kurt en Steve. Er zijn ondertussen ook al drie kleinkinderen.





Edmond was als ijzervlechter werkzaam in de bouwsector. Monique werkte eerst voor GB, later voor Carrefour. Een deel van het jaar verblijven ze ook in Bredene, waar ze een eigen stekje hebben. Als grootouders vinden zij het leuk om eens een jumping, een danswedstrijd of een schoolfeest bij te wonen.





(JSA)