Gouden feest voor Adelin en Suzanne 12 juni 2018

Adelin Debbaut en Suzanne Van den Bulcke uit de Schoonstraat 51 in Evergem zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft twee zonen, David en Tom. Adelin en Suzanne leerden elkaar kennen tijdens een uitstap van de fanfare Sint-Cecilia Evergem. Na hun huwelijk begon Adelin zijn loopbaan bij limonade- en likeurbedrijf Ideal van zijn grootvader August. Vanaf 1974 werkte hij bij Volvo Parts. Suzanne werkte tot de geboorte van hun eerste zoon in een textielbedrijf in Eeklo. Adelin is erevoorzitter van de Koninklijke Debbauts reuzengroep 'De Evergemse bloemisten'.





(JSA)