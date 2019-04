Goederentrein raakt voorkant pick-up truck, bestuurder komt er zonder kleerscheuren vanaf Wouter Spillebeen

11 april 2019

20u53 0 Evergem Aan de overweg ter hoogte van de Riemewegel in Ertvelde is de bestuurder van een Toyota pick-up nipt aan ernstige verwondingen ontsnapt toen hij in aanrijding kwam met een goederentrein. De overweg is momenteel volledig versperd.

De bestuurder reed in de Riemewegel in de richting van Rieme toen hij ter hoogte van de overweg verblind werd door de zon, volgens omstanders. “Elke avond weerkaatst de lage zon op de lichten aan de overweg waardoor je niet kan zien welk licht brandt”, vertellen ze. “’s Ochtends hebben schijnt de zon dan weer in onze ogen.” De bestuurder dacht dus dat hij de overweg veilig kon oversteken. De goederentrein die richting Gent reed, had hij niet gezien.

De trein raakte de voorkant van de Toyota Hilux waardoor die tegen de paal van de lichten vloog. “De voorkant van de auto is volledig weg, maar de bestuurder raakte niet gewond”, vertellen de bewoners van de Riemewegel. “Het is al het zoveelste ongeval hier. Acht jaar geleden viel er zelfs een dodelijk slachtoffer.”

De pick-up werd snel getakeld. De trein staat voorlopig stil ter hoogte van de overweg in afwachting van het onderzoek. Iets na 21 uur zal een controleur de schade aan de trein bekijken om te bepalen of die verder kan rijden. Tot dan blijft de overweg afgesloten. De trein vervoerde geen gevaarlijke stoffen.