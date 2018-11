Goede punten voor fietsers bij Chirofuif Wouter Spillebeen

19 november 2018

15u18 0 Evergem Bij de fuif ‘Slenne uit den Haak’ die afgelopen weekend door de Chiro van Sleidinge georganiseerd werd in de Lovendonk, heeft de politie fietsers gecontroleerd op het gebruik van verlichting.

In de nacht van zaterdag op zondag vatte de politiezone Assenede-Evergem post in de buurt van de Chirofuif om fieters op fietsverlichting te controleren en bestuurders te laten blazen. De meeste gecontroleerde fietsers waren volledig in orde. Van de 102 fietsers die de politie aan een controle onderwierp, moesten er slechts twee een bekeuring krijgen.

De bestuurders scoorden iets minder goed. Van de 40 bestuurders die een ademtest aflegden, hadden er drie te diep in het glas gekeken. Zij moesten hun rijbewijs tijdelijk afgeven.