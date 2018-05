Godfried en Godelieve zijn 50 jaar gehuwd 30 mei 2018

Godfried Caboor en Godelieve Van Zele uit Doornzele Hoeksken in Doornzele bij Evergem zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft een zoon Philippe, een dochter Anja en vier kleinkinderen. Zij leerden elkaar kennen op een ontspanningsavond van de Belgische Jonge Boeren(BJB) in Doornzele. Godfried werkte zijn hele loopbaan als schrijnwerker, Godelieve was huisvrouw en zorgde voor de kinderen. Het koppel is ook zeer actief in het verenigingsleven.





(JSA)