Gezocht: oude boeken 22 maart 2018

De bibliotheek van Evergem, het Davidsfonds en de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking zamelen boeken in voor een grote boekenverkoop, die zal plaatsvinden op zaterdag 26 mei. De opbrengst gaat naar de kinderbibliotheek van Guaranda, de Ecuadoraanse stad waar Evergem een stedenband mee heeft. Alle boeken waar je vanaf wil, kan je afgeven in de bibliotheken of aan de bestuursleden van het Davidsfonds. Info: www.evergem.be. (JSA)