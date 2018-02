Gezin verkoopt wagens... van hun buren 22 februari 2018

De zoektocht van Jurgen De Cooman (34) en zijn ouders naar hun twee auto's die dinsdag zomaar weggetakeld werden, is gisterennacht ten einde gekomen. De ouders van De Cooman kwamen rond de middag thuis in Doornzele Hoeksken in Evergem, en zagen nog net hoe een takelwagen wegreed met een van de twee wagens. Ook de andere auto was verdwenen. Hun zoon was de Opel Astra en Opel Astra Cabrio al een tijdje aan het opknappen met het oog op verkoop. Vermoed werd dat dieven de auto's getakeld hadden. Dinsdagnacht bleek evenwel dat de buren van het oudere echtpaar de auto's verkocht hadden aan een schroothandel, voor niet meer dan 75 euro per stuk. Dat terwijl de cabrio in opgelapte toestand tegen de 6.000 euro kon opleveren. Het waren de takelaars zelf die dat kwamen vertellen in Evergem. De politie kwam langs, en de buren zullen binnenkort een uitnodiging krijgen om zich te verantwoorden. Eén van de wagens, de gewone Opel Astra, is ondertussen al tot schroot herleid. De duurdere cabrio krijgt De Cooman gelukkig terug. (OSG)