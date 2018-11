Gewezen wereldkampioen viert goud Joeri Seymortier

12 november 2018

12u00 0 Evergem Marc Moens en Monique Carchon uit het Kromveldstraatje in Evergem zijn vijftig jaar getrouwd.

Marc en Monique leerden elkaar in 1960 kennen in de Kanoclub Gent. Marc was een prima kajakker en nam deel aan de Olympische Spelen van Mexico in 1968 en München in 1972. Hij werd ook verschillende keren wereldkampioen. Ze huwden na de Spelen in 1968. Beroepshalve was Marc garagist en koetswerkmaker. Monique was kapster. In Mariakerke hadden ze een zaak van occasiewagens en merkauto’s, waar ook hun dochter werkte. Ruim twintig jaar geleden verhuisden ze naar Evergem. Een jaar geleden zijn ze met het familiebedrijf gestopt. “Tijd om te genieten”, klinkt het nu.