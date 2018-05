Gevreesde nieuwe verkaveling komt er niet 11 mei 2018

02u30 0 Evergem De gevreesde nieuwe verkaveling in Ralingen in Evergem komt er voorlopig niet. De ontwikkelaar heeft zijn aanvraag ingetrokken.

Buren hadden 360 bezwaarschriften verzameld tegen de komst van een nieuwe verkaveling in Ralingen in Evergem. Ze vreesden door de nieuwe huizen hun zicht op de mooie open Kalevallei kwijt te geraken. De buurt trok ten strijde om de open ruimte met grote natuurwaarde te redden, en lijken hun slag nu thuis te halen.





Geen dossier meer

"Er is momenteel geen dossier meer", bevestigt schepen Patrick Huyghe (N-VA). "Er is een aanvraag geweest, en die is behandeld door onze ambtenaren. Maar het dossier is nooit in het schepencollege gekomen."





"Het gebeurt wel vaker dat er na een eerste overleg met de bevoegde ambtenaren beslist wordt om toch niet door te gaan met de plannen. Maar voorlopig komt er dus geen extra verkaveling tussen Evergem en Belzele", aldus Huyghe. (JSA)