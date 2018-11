Gevangenisstraf met uitstel voor souschef brasserie die voor 15.000 euro eten en drank stal 'uit liefde’: “Ik was verliefd op mijn baas” Sam Ooghe

21 november 2018

16u31 0 Evergem Een 30-jarige vrouw uit Evergem is veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel voor maandenlange diefstallen bij de horecagroothandel Metro. Ze schonk alles aan de brasserie waar ze werkte, “want ik was verliefd op mijn baas.”

Sterke drank, fijnkost en garnalen: de dievegge ging bij Metro niet aan de haal met simpele boerenkost. Voor minstens 15.000 euro stal ze voedingswaren, zonder zelf iets te consumeren. Alles belandde bij de brasserie in Evergem waar ze werkte als souschef.

“Waarom ik het deed? Uit liefde", was de uitleg van de vrouw tijdens de behandeling van de zaak, een maand geleden. Ze werd betrapt bij haar laatste diefstal. “Ik was verliefd op mijn baas. Hij zat in financieel slechte papieren, dus ik wil hem helpen.”

Eigen initiatief

Tijdens de eerste zitting probeerde rechter Bruno Stockman te weten te komen of de baas zelf niets wist van de diefstallen. “Het kan toch niet dat een uitbater zich geen vragen stelt bij zulke hoeveelheden goederen als ‘geschenkjes’?”, vroeg hij zich luidop af. In één sms van de vrouw stond ook te lezen: ‘Het is gelukt’. Dat alleen is echter onvoldoende bewijslast. Uiteindelijk gaf de vrouw voor de rechtbank toe dat de uitbater ‘soms’ weet had van de diefstallen. Maar, zo bleef ze herhalen, “het was op eigen initiatief, en niet in opdracht van hem.”

De rechtbank veroordeelde de vrouw deze ochtend tot zes maanden cel met uitstel en 400 euro geldboete. Ze moet Metro ook 14.700 euro schadevergoeding betalen. De uitbater gaat vrijuit.