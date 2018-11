Getrouwde landbouwer uit Evergem stalkte jonge boer jarenlang voor seks: “Ik heb hem homo leren zijn” Sam Ooghe

23 november 2018

15u32 0 Evergem Een 60-jarige landbouwer met vrouw en kinderen riskeert een celstraf van tien maanden voor het jarenlang belagen van een jonge collega uit de buurt. Al merkte hij meteen op dat het slachtoffer ook regelmatig inging op zijn avances. “Ik heb hem homo leren zijn.”

De jonge landbouwer twijfelde lange tijd of hij wel aanwezig wilde zijn in de Gentse rechtbank voor de behandeling van de zaak. Finaal beslist hij om, op aanraden van zijn psycholoog, toch present te tekenen. “Het is tijd om dit te kunnen afsluiten.”

Het verhaal begon meer dan tien jaar geleden, toen de destijds amper 16-jarige jongeman als stagiair aan de slag ging bij de ervaren landbouwer. Een gelukkig getrouwde man, zo leek het. Met kinderen ook, en vandaag zelfs kleinkinderen. Maar toch benaderde de man zijn stagiair en kwam het meermaals tot intiem contact. “Misbruik”, aldus de advocate van de jonge landbouwer. “Het leeftijdsverschil bedraagt dertig jaar en mijn cliënt was toen zeer onzeker over zijn geaardheid. De beklaagde heeft misbruik gemaakt van die kwetsbaarheid.” Zelfs het woord ‘verkrachting’ werd in de mond genomen.

Sms’jes

De complexe verhouding tussen beide landbouwers bleef jarenlang overeind. Al gaf de jonge boer meermaals aan dat hij het niet langer wilde. ‘Stop er toch mee’, zo stuurde hij duidelijk toen de oudere landbouwer een zoveelste reeks sms’jes stuurde. Berichten zoals ‘Kom gewoon af als je dronken bent’, ‘Ik ben al tevreden met wat overschot’, of ‘Het moet maar een halfuurtje duren’. Berichten die bleven komen, ongeacht de antwoorden van de jonge boer.

Het slachtoffer diende eerder al klacht in wegens seksueel misbruik, maar dat dossier werd geseponeerd. Herhaalde pogingen om alles in der minne te regelen haalden vervolgens echter niets uit. De oudere boer bleef sms’en en zou de jonge landbouwer volgens meerdere getuigen ook bespied hebben. Zo kwam hij opvallend vaak op het erf van het slachtoffer en werd hij betrapt in een nabijgelegen maïsveld, waar hij ging lopen nadat een hond hem opgemerkt had. Maar ook ’s nachts werd hij op de oprit betrapt. Voorts benaderde de beklaagde de naasten van de jonge boer, met de vraag om te bemiddelen. “Alles kan dan weer worden zoals vroeger”, hoopte hij.

Geen schuldbesef

Het parket neemt de feiten zeer ernstig en wil een celstraf van tien maanden. “Ik wil probatievoorwaarden vorderen, maar ik zie geen enkel schuldbesef bij de beklaagde”, aldus de procureur. Al nuanceerde de oudere landbouwer zelf. Hij besefte naar eigen zeggen dat de wegen met het slachtoffer intussen gescheiden zijn, maar merkte wel op dat die laatste dikwijls inging op zijn avances. “Ik heb hem homo léren zijn”, verraste de boer. “Zonder mij had hij nooit een vriend gehad. Waarom getuigen mijn gedrag dan ‘obsessief’ noemen? Kijk, als je zestig jaar bent, heb je professioneel al wat uitgebouwd. En dan worden mensen jaloers.” De verdediging gaat dan ook voor de vrijspraak.

Recent werden geen nieuwe feiten genoteerd, gezien de onderzoeksrechter al strenge voorwaarden opgelegd had. Dat ging dan om een perimeterverbod en een verontrustingsverbod. De oudere landbouwer, die overigens nog altijd samen is met zijn echtgenote, kent zijn straf op 13 december.