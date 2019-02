Gerd Vermeulen staat 20 jaar achter de toog (en wint nog altijd prijzen) Joeri Seymortier

17 februari 2019

10u00 0 Evergem Gerd Vermeulen van Bierhuis en Koffiebar Het Vermaek in Sleidinge staat twintig jaar achter de toog.

Vermeulen blijft met zijn werk in de prijzen vallen. “Ik ben op mijn 23ste begonnen, en heb eerst 16 jaar het weekendcafé ’t Cartouchken gehad”, zegt Gerd. “Nu sta ik al vier jaar in Het Vermaek. We specialiseren ons in maar liefst 180 bieren en speciale koffie’s. Dit jaar zit ik bij de Beerawards opnieuw bij de top tien van beste biercafés in Vlaanderen, en dat doet mij ontzettend veel plezier. Daarnaast ben ik ook ‘Gouverneur der Trappisten’ en al zes jaar ambassadeur van Orval. Ik doe deze job met passie, en wil er zeker nog heel wat jaren bij doen.”